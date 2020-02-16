В Чадыр-Лунге мужчина пытался изнасиловать ребёнка

В Чадыр-Лунге мужчина пытался изнасиловать ребёнка

Житель Чадыр-Лунги пытался изнасиловать 12-летнего мальчика во дворе жилого дома. К счастью, мимо проходила местная жительница, которая отпугнула мужчину и вызвала полицию.

Инцидент произошёл вчера, 15 февраля, в городе Чадыр-Лунга. Подозреваемым является 48-летний мужчина. Оперативникам удалось его найти по горячим следам. Мужчину сопроводили в Инспекторат полиции, однако после допроса его были вынуждены оставить на свободе, так как подозреваемый находится на учёте у врача-психиатра, передаёт deschide.md.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md