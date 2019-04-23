В Чадыр-Лунге спиленное дерево упало на высоковольтную линию электропередач и сорвало газовую трубу (ВИДЕО 18+)

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Инцидент произошёл в понедельник, 23 апреля, недалеко от железнодорожного переезда.

Как сообщается в соцсетях, падающий ствол спиленного дерева замкнул высоковольтные провода и сорвал газовую трубу. Аварийная газовая служба своевременно среагировала на аварию и перекрыла подачу газа. Однако повреждение электропередач восстанавливали намного дольше, передает новостной портал gagauzinfo.md.

В результате аварии электричество отключилось в домах половины жителей микрорайона «Мясокомбинат».

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