В церемонии инаугурации башкана Гагаузии впервые примет участие все высшее руководство страны (ВИДЕО)

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В эту пятницу в Комрате состоится церемония инаугурации башкана Гагаузии. Впервые в истории страны в мероприятии примет участие все высшее руководство страны. Об этом в рамках передачи “Полюс” на телеканале Accent TV говорил президент страны Игорь Додон.

– Впервые в инаугурации я предложил участвовать премьеру. Будем участвовать все: президент, спикер и премьер. Будем выступать вместе на инаугурации башкана Гагаузии. Думаю, это правильно, – сказал он.

Глава государства добавил, что после официальной части состоится концерт Софии Ротару.

– Она впервые споёт для жителей Гагаузии. Думаю, многие из Кишинева тоже поедут, – отметил президент.