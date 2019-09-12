В центре Тирасполя по выходным будет играть живая музыка

В центре Тирасполя по выходным будет играть живая музыка

В Тирасполе возрождают традицию проведения концертов живой музыки под открытым небом. По выходным дням жителей и гостей города своими выступлениями будут радовать творческие коллективы Приднестровья.

Поводом для возрождения традиции послужило открытие в центре города современного фонтанного комплекса. За короткое время он стал одним из самых посещаемых мест Тирасполя. В прошлые выходные здесь играл Муниципальный камерный оркестр дома культуры, передаёт novostipmr.com.

В эти выходные возле фонтанного комплекса выступят приднестровский симфонический оркестр (суббота) и квинтет «Либерти» (воскресенье). Начало концертов в 20:00. После их завершения фонтан возобновит работу в режиме вечернего свето-музыкального шоу.

Стоит отметить, что концерты живой музыки проходят и в Кишиневе – у отремонтированного по инициативе социалистов “музыкального” фонтана у входа в Долину роз.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md