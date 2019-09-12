В центре Тирасполя по выходным будет играть живая музыка

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В Тирасполе возрождают традицию проведения концертов живой музыки под открытым небом. По выходным дням жителей и гостей города своими выступлениями будут радовать творческие коллективы Приднестровья.

Поводом для возрождения традиции послужило открытие в центре города современного фонтанного комплекса. За короткое время он стал одним из самых посещаемых мест Тирасполя. В прошлые выходные здесь играл Муниципальный камерный оркестр дома культуры, передаёт novostipmr.com.

В эти выходные возле фонтанного комплекса выступят приднестровский симфонический оркестр (суббота) и квинтет «Либерти» (воскресенье). Начало концертов в 20:00. После их завершения фонтан возобновит работу в режиме вечернего свето-музыкального шоу.

Стоит отметить, что концерты живой музыки проходят и в Кишиневе – у отремонтированного по инициативе социалистов “музыкального” фонтана у входа в Долину роз.