В центре Тирасполя на 3 дня перекроют некоторые улицы

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В связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Республики, в центре Тирасполя будет перекрыто дорожное движение и запрещена парковка автотранспорта.

Как передаёт novostipmr.com, перекрытие будет осуществлено с 16:00 1 сентября до 05:00 3 сентября по улице 25 Октября – от ул. Манойлова (проездная) до пер. Днестровский (проездной) – и пересекающим улицам:

– по ул. Шевченко – от ул. Свердлова до ул. Р. Люксембург;

– по ул. Луначарского – от ул. Свердлова до ул. Р. Люксембург;

– по ул. Котовского – от ул. Свердлова до ул. Р. Люксембург.

Проезд автомобилей на площадь им. А. В. Суворова и прилегающие улицы будет осуществляться только по пропускам установленного образца.

Также с 17:00 1 сентября до 22:00 2 сентября в центре Тирасполя будет запрещена реализация алкогольных и спиртосодержащих напитков.