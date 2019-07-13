В центре Тараклии полностью сгорел автомобиль (ФОТО)

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В центре города Тараклия загорелся автомобиль. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Автомобиль марки AUDI 80 загорелся на перекрестке улиц Ленина и Димитрова. По словам очевидцев, водитель сначала попытался самостоятельно потушить горевшую машину и спустя некоторое время звонил в 112, передаёт gagauzinfo.md.

Пожарный расчет приехал через 6 минут, но к этому времени автомобиль полностью горел. Автотранспортное средство ремонту не подлежит. Пострадавших нет.

По предварительной информации возгорание произошло в моторном отсеке из-за неисправной электропроводки.