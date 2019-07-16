В центре столицы задержали рецидивиста, укравшего у подростка телефон (ВИДЕО)

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19-летний житель Новых Анен был задержан сотрудниками полиции сектора Центр за совершение уличной кражи.

Утром 24 июня в полицию обратился 17-летний подросток, который заявил, что его ограбили. Когда он возвращался домой по столичной улице Тирасполь, к нему подошел неизвестный и, применив слезоточивый газ, украл мобильный телефон. Ущерб составил 1 500 леев.

Вскоре подозреваемый был опознан и задержан. Мужчина признал свою вину и рассказал, что украденный телефон продал по символической цене. Ранее он был судим за аналогичные преступления.

Согласно уголовному законодательству, нарушителю грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.