В центре столицы водитель угодил колесом в огромную яму посреди дороги (ФОТО)

Инцидент произошел на улице 31 августа.

Столичные водители продолжают натыкаться на «сюрпризы» в молдавских дорогах. Так, из-за огромной дыры в асфальте в центре Кишинева, колесо автовладельца оказалось заблокировано.

Фотографии произошедшего очевидцы опубликовали в соцсети, сообщает telegraph.md.

Стоит отметить, что несмотря на попытки отстраненного генпримара Дорина Киртоакэ отремонтировать дороги в столице, проблема так и осталась одной из самых болезненных для жителей Кишинева.

Ранее семья осталась без машины из-за ямы, вырытой дорожными службами.