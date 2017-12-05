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В центре столицы водитель угодил колесом в огромную яму посреди дороги (ФОТО)

В центре столицы водитель угодил колесом в огромную яму посреди дороги (ФОТО)

Инцидент произошел на улице 31 августа.

Столичные водители продолжают натыкаться на «сюрпризы» в молдавских дорогах. Так, из-за огромной дыры в асфальте в центре Кишинева, колесо автовладельца оказалось заблокировано.

Фотографии произошедшего очевидцы опубликовали в соцсети, сообщает telegraph.md.

Стоит отметить, что несмотря на попытки отстраненного генпримара Дорина Киртоакэ отремонтировать дороги в столице, проблема так и осталась одной из самых болезненных для жителей Кишинева.

Ранее семья осталась без машины из-за ямы, вырытой дорожными службами.

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