В центре столицы столкнулись троллейбус и Mercedes (ФОТО)

В центре столицы столкнулись троллейбус и Mercedes (ФОТО)

ДТП с участием троллейбуса и автомобиля марки Mersedes произошло сегодня во второй половине дня в центре столицы. В зоне, где случилась авария, затруднено дорожное движение.

Судя по фотографиям, сделанным очевидцами, ДТП произошло на улице А. Пушкина. Из-за дорожного происшествия троллейбусы не могут проехать данную зону, передаёт publika.md.

Согласно предварительным выводам, троллейбусу №12 не хватило места, поэтому он задел автомобиль марки Mercedes, который двигался по крайней правой полосе. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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