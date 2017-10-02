В центре столицы произошла авария с участием такси (ФОТО)

По предварительной информации, пострадавших нет.
Инцидент произошел на пересечении улицы Пушкина и бульвара Штефана чел Маре. В аварии оказались задействованы автомобиль Dacia одной их служб такси и легковой автомобиль марки Mitsubishi.
После удара, Mitsubishi отбросило на тротуар. К счастью, никто не пострадал, сообщает today.md.
По словам офицера пресс-службы столичной полиции Натальи Стати, один из водителей признал свою вину.
— Водителю грозит штраф в размере до 1500 леев и 6 штрафных пунктов, — уточнила Стати.
Ранее управлявший телегой мужчина погиб после столкновения с автомобилем.
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