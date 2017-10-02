178

В центре столицы произошла авария с участием такси (ФОТО)

В центре столицы произошла авария с участием такси (ФОТО)

По предварительной информации, пострадавших нет.

Инцидент произошел на пересечении улицы Пушкина и бульвара Штефана чел Маре. В аварии оказались задействованы автомобиль Dacia одной их служб такси и легковой автомобиль марки Mitsubishi.

После удара, Mitsubishi отбросило на тротуар. К счастью, никто не пострадал, сообщает today.md.

По словам офицера пресс-службы столичной полиции Натальи Стати, один из водителей признал свою вину.

— Водителю грозит штраф в размере до 1500 леев и 6 штрафных пунктов, — уточнила Стати.

Ранее управлявший телегой мужчина погиб после столкновения с автомобилем.

Share Button
Vk.com
Odnoklassniki
Facebook Комментарии

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md