В центре столицы произошла авария с участием такси (ФОТО)

По предварительной информации, пострадавших нет.

Инцидент произошел на пересечении улицы Пушкина и бульвара Штефана чел Маре. В аварии оказались задействованы автомобиль Dacia одной их служб такси и легковой автомобиль марки Mitsubishi.

После удара, Mitsubishi отбросило на тротуар. К счастью, никто не пострадал, сообщает today.md.

По словам офицера пресс-службы столичной полиции Натальи Стати, один из водителей признал свою вину.

— Водителю грозит штраф в размере до 1500 леев и 6 штрафных пунктов, — уточнила Стати.

Ранее управлявший телегой мужчина погиб после столкновения с автомобилем.