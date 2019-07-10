В центре столицы поймали мужчину, распространявшего наркотики (ВИДЕО)

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В рамках операции «МАК-2019» следователи инспектората полиции сектора Центр задержали 29-летнего жителя столицы по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, молодого человека отконвоировали в Инспекторат полиции для установления всех обстоятельств. В ходе личного обыска при нём было найдено 11 пакетиков, в которых находилась растительная масса жёлтого цвета со специфическим запахом, а также бумажный свёрток и полиэтиленовый пакетик с измельчённой растительной массой, ложка, весы и пустые пакетики. Все найденное было изъято и направлено на экспертизу.

В ходе допроса молодой человек признал свою вину и сообщил, что наркотики должны были быть проданы потребителям, в результате чего была бы получена прибыль в размере 10 000 леев. Примечательно, что задержанный ранее привлекался к уголовное ответственности за подобные преступления.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от 1 до 6 лет.