В центре столицы на ходу загорелся троллейбус (ВИДЕО)

В центре столицы на ходу загорелся троллейбус (ВИДЕО)

Троллейбус №22 загорелся во время движения по бульвару Штефана чел Маре. Инцидент произошёл вчера вечером.

На место происшествия прибыли пожарные. Никто из пассажиров троллейбуса не пострадал, пишет tv8.md.

По словам пресс-секретаря ГИЧС Дарьи Нечаевой, пламя повредило крышу общественного транспорта.

В Управлении электротранспорта Кишинёва сообщили, что кабель, соединяющий троллейбус и электрические провода, заискрил, однако никакой опасности, пишет protv.md, данная ситуация не представляла.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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