В центре столицы мужчина на инвалидной коляске выехал на проезжую часть и едва не попал под колёса автомобилей (ВИДЕО)

В центре столицы мужчина на инвалидной коляске выехал на проезжую часть и едва не попал под колёса автомобилей (ВИДЕО)

Сотрудники Национального инспектората патрулирования заметили мужчину на инвалидной коляске, который специально выехал на проезжую часть, когда для пешеходов горел красный свет, и подверг таким образом свою жизнь опасности.  

Как сообщает пресс-служба НИП, инцидент произошёл сегодня, 21 марта, в центре Кишинёва, на пересечении бульвара Штефан чел Маре и улицы Мария Чеботарь. Патрульные быстро отреагировали и приняли меры, чтобы предотвратить трагедии, которой мужчина сам себя подверг. Тем не менее мужчина с ограниченными возможностями не хотел принимать помощь полицейских и слез с инвалидной коляски. Сотрудники НИП предприняли все необходимые меры, чтобы перенести мужчину в безопасное место.

Полицейские предложили мужчине вызвать бригаду врачей, если он нуждается в медицинской помощи. Однако тот отказался, попросил посадить его в коляску, после чего покинул место.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md