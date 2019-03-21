В центре столицы мужчина на инвалидной коляске выехал на проезжую часть и едва не попал под колёса автомобилей (ВИДЕО)

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Сотрудники Национального инспектората патрулирования заметили мужчину на инвалидной коляске, который специально выехал на проезжую часть, когда для пешеходов горел красный свет, и подверг таким образом свою жизнь опасности.

Как сообщает пресс-служба НИП, инцидент произошёл сегодня, 21 марта, в центре Кишинёва, на пересечении бульвара Штефан чел Маре и улицы Мария Чеботарь. Патрульные быстро отреагировали и приняли меры, чтобы предотвратить трагедии, которой мужчина сам себя подверг. Тем не менее мужчина с ограниченными возможностями не хотел принимать помощь полицейских и слез с инвалидной коляски. Сотрудники НИП предприняли все необходимые меры, чтобы перенести мужчину в безопасное место.

Полицейские предложили мужчине вызвать бригаду врачей, если он нуждается в медицинской помощи. Однако тот отказался, попросил посадить его в коляску, после чего покинул место.