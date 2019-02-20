(ОБНОВЛЕНО) В центре столицы девушка грозится выброситься из окна (ФОТО)

(ОБНОВЛЕНО) В центре столицы девушка грозится выброситься из окна (ФОТО)

Как стало известно, речь идёт о 30-летней жительнице столицы. Девушка поссорилась с возлюбленным и решила покончить жизнь самоубийством, передаёт deschide.md.

Жительница одной из многоэтажек на улице Измаил грозится выброситься из окна. Момент запечатлели случайные прохожие.

На фото видно, что на козырьке окна последнего этажа жилого дома, расположенного рядом со зданием “Маратон”, сидит девушка. По всей видимости, она намеревается прыгнуть вниз.

На место происшествия уже прибыла полиция. Сейчас они пытаются убедить девушку не сводить счёты с жизнью.

Фото: Chisinau.fail

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