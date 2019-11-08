В центре столицы до 20 декабря перекроют две улицы

Как сообщили в столичной примэрии, с 11 ноября по 20 декабря дорожное движение будет приостановлено на улицах Бэлэнеску и А. Янку, в периметре улиц Тигина-Измаил.
Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
- Маршрут микроавтобуса №117: от улицы Измаил до улицы А. чел Бун, Тигина и далее по установленному маршруту;
- Маршрут микроавтобуса №157: от улицы Д. Кантемир до ул. Измаил, А. чел Бун, Тигина и далее по установленному маршруту;
- Маршруты микроавтобусов №166, 171 и 174: от улицы Д. Кантемир до ул. Измаил, А. чел Бун и далее по установленным маршрутам.
Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки.
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