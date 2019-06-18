В столице за сутки было зарегистрировано более 30 аварий

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Печальную статистику опубликовала пресс-служба Управления полиции Кишинёва. Всего за 24 часа на территории столицы произошло более 30 аварий.

По данным ведомства, за последние 24 часа сотрудники столичной полиции зарегистрировали 34 аварии, в результате которых был зафиксирован материальный ущерб, и 2 аварии, в результате которых пострадали 2 человека.

Напомним, что сегодня, 18 июня, на улице Гренобле столичного сектора Центр произошло ДТП – автомобиль сбил пешехода. Органы правопорядка установили, что 21-летний водитель BMW совершил наезд на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». В результате полученных травм пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств происшествия.