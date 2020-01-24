В центре Слободзеи запретят парковку автомобилей во дворах многоэтажек

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В ближайшее время в Слободзее во дворах многоквартирных домов в жилом массиве в районе улиц Комсомольской, Ткаченко и Ленина появятся дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа. В перспективе планируется установить и систему видеонаблюдения. Об этом сообщили в районной администрации.

Такая необходимость вызвана ростом количества автомобилей, которые их владельцы оставляют во дворах не только на ночь, но зачастую на недели и на месяцы. Это не только затрудняет движение других транспортных средств и пешеходов, но и создаёт существенные затруднения и помехи работе коммунальных служб, особенно в зимнее время, отметили в администрации района.

Руководство города напомнило, что на улице Ткаченко ещё в прошлом году была оборудована большая бесплатная парковочная площадка, которая вмещает около 70 автомобилей и хорошо освещается в тёмное время суток, передаёт novostipmr.com.

– Автовладельцами, проживающими в соседних домах, она почти не используется, а во дворах до сих пор наблюдается значительное скопление автотранспорта. Руководство города рекомендует использовать вышеуказанную стоянку для транспортных средств, – призывает администрация Слободзеи.