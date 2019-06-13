В Центре, на Буюканах и Рышкановке возможны перебои с электричеством

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 13 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Барбу Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Корнулуй 11/1, Гиочеилор 999, Ш. Няга 16-38, 17-37 – с 09:20 до 19:00.

ул. Гиочеилор 1, Александреску 1-15, 2-6, 999, 9999, В. Лупу 29, 31, 33/3, 37 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Академией 3/4, Хынчешть 61, Миорица 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/12, 7/1, 44, Спрынченоая 1/1, 3/1, 5/B,C,D,E,F,G,H; 5 – с 09:00 до 17:00.

ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т 2, 999, 9999, А. Руссо 1, 1/1, 1/5, 1A – с 13:00 до 18:00.

ул. А. Корлэтяну 42-54, А. Рэдэуцану 27-41, 67, 79, 81, 83, 92, А. Кошериу 4-8, А. Бережан 2-14, Истрати 4-20, 7-27, пер. Истрати 3, О. Врабие 3-45, 10-32, пер. 1 О. Врабие 11-29, 20, 44-52, пер. 2 О. Врабие 3-11, 6, 10, 30, Лещенко 4-12, 19-29, 38-46, пер. Лещенко 4-10, 5-21, Г. Пинтя 3-173, 8-64, пер. Г. Пинтя 1-39, 4-46, Цепордей 9, 11, 15, 17 – с 10:00 до 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.