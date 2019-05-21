В Центре, на Буюканах и Рышкановке ожидаются перебои с электричеством

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“Red Union Fenosa” сообщает, что во вторник, 21 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы, проживающие по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. П. Мовилэ 35, 57, Т. Чорбэ 32/1, 32/2, Штефан чел Маре 180, 182, 184 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Пеливан 38, И. Крянгэ 999 – с 08:30 до 19:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Д. Рышкану 14, 14A – с 09:00 до 17:00;

ул. Дойна 156, 189, 191, 201, 203, 203/1, 203/2, 999, 9004, 9999 – с 09:35 до 17:35.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.