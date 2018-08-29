В Центре матери и ребенка от панкреатита скончался подросток: родители винят врачей

В Центре матери и ребенка от панкреатита скончался подросток: родители винят врачей

12-летний мальчик был доставлен в столичную больницу на прошлой неделе, а скончался сегодня утром.

Как рассказали родители, ребенок страдал от панкреатита не один год. В Центр матери и ребенка он был доставлен в период кризиза. Врачи назначили ему капельницы на три дня, но при этом, по словам родителей, не сделали анализа крови. В итоге в субботу после капельницы ему стало хуже, пишет protv.md.

Пресс-секретарь Центра матери и ребенка Максим Казаку подтвердил смерть ребенка, заверив, что случай будет расследован.

Со своей стороны, убитые горем родственники не намерены останавливаться в поисках справедливости, и уже обратились в прокуратуру.

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