В центре Кишинёва произошло ДТП с участием машины такси (ФОТО)

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Машина службы такси, в котором находился пассажир, врезался в автомобиль марки Skoda. В результате удара один из автомобилей рикошетом отбросило в дерево, а потом в стену жилого дома.

Инцидент произошёл на пересечении улиц А. Бернардацци и Арменской, передаёт protv.md. По словам свидетелей аварии, машина такси не уступила дорогу автомобилю марки Skoda и врезалась в него. Удар был настолько сильным, что Skoda врезалась сначала в дерево, а потом в стену дома.

К счастью, в результате столкновения водители транспортных средств, а также женщина-пассажир, не пострадали.