В центре Кишинёва почти на 2 месяца перекроют оживлённый участок дороги и перенаправят общественный транспорт

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Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 4 февраля по 31 марта будет перекрыто дорожное движение на улице Тигина, в периметре бульвара Штефан чел Маре и улицы 31 августа. Перекрытие произойдёт в связи с выполнением работ по модернизации 3 улиц в центральной зоне столицы.

Таким образом, учитывая необходимость проведения работ на водопроводных и канализационных сетях на улице Тигина, в указанный период движение общественного транспорта будет реорганизовано следующим образом:

Троллейбус №34 – с бул. Штефан чел Маре на ул. Чуфля, обратно на перекрёсток с ул. Букурешть, ул. Чуфля, а далее по ранее установленному маршруту.

Автобус №9 – с ул. Тигина на бул. Штефан чел Маре, ул. Измаил, ул. А. Бернардаци, ул. Тигина, ул. А. Матеевич, ул. Пан Халиппа, ул. И. Инкуоец, а далее по ранее установленному маршруту.

Микроавтобусы №178 и №192 – с ул. Тигина на бул. Штефан чел Маре, ул. В. Александри, а далее по ранее установленному маршруту.

Микроавтобус №192 – с ул. Тигина на бул. Штефан чел Маре, ул. Измаил, ул. А. Бернардаци, ул. Тигина, ул. А. Матеевич, ул. Пан Халиппа, ул. И. Инкулец, а далее по ранее установленному маршруту.

Кроме этого, в период с 4 февраля по 3 марта запланированы работы по установке инженерных сетей на улице 31 августа, в периметре улиц Измаил и Лев Толстой. В связи с этим также будет перекрыто дорожное движение. Водителей, пересекающих данную зону, призывают соблюдать временно установленные дорожные знаки.