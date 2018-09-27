В центре Кишинёва на «зебре» была сбита сотрудница МВД

Сотрудница Министерства внутренних дел была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести после того как на пешеходном переходе ее сбил автомобиль.

Инцидент произошёл сегодня утром, 27 сентября, на пересечении улиц Штефана чел Маре и Армянской, у здания МВД. По данным полиции, водитель внедорожника сбил 30-летнюю женщину, когда та переходила дорогу по всем правилам, пишет publika.md.

Женщина была доставлена в отдел хирургии больницы скорой помощи. По словам врачей, у пациента были сломаны рёбра. Состояние пострадавшей оценивается, как средней степени тяжести.

За рулём автомобиля находился 34-летний мужчина. Он сказал органам правопорядка, что не заметил переходившую дорогу женщину, пишет protv.md. Известно также, что потерпевшая работает в отделе кадров Министерства внутренних дел.

По данному факту проводится расследование.