В центре Кишинёва десятки молодых пар закружились в “Вальсе Победы” (ФОТО, ВИДЕО)

В этом году столица Молдовы снова не осталась в стороне и поддержала международную акцию “Вальс Победы”, приуроченную к 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Десятки молодых пар почтили память павших в годы Великой Отечественной войны и закружились в танце в сквере Кафедрального собора в столице. Стоит отметить, что необычный флэшмоб проходит в нашей стране уже несколько лет подряд. Акция была подготовлена молодежной организацией ПСРМ “Молодая Гвардия” и была проведена в рамках мероприятий Национального координационного комитета “Победа”, который объединил десятки общественных организаций.

Неравнодушным к мероприятию остался и кандидат в примары Кишинёва от Партии социалистов Ион Чебан:

– В центре Кишинёва прошла традиционная акция “Вальс Победы”. Пришли посмотреть всей семьёй. Уже на протяжении многих лет красивые молодые люди в форме солдат Великой Отечественной войны танцуют вальс военных лет. Очень рад, что у нас такая молодёжь. Искренне желаю, чтобы это и все последующие поколения никогда не знали ужасов войны. Желаю всем жителям Молдовы мирного неба над головой! – написал он на своей странице в Facebook.

Идея международной акции “Вальс Победы” родилась в Екатеринбурге, ее подхватила молодёжь не только в России, но в других государствах. Акция представляет собой танцевальный флэшмоб, как символ единства поколений, стран, народов ради мира на планете.



