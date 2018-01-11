В центре Кишинева в отеле Național произошел пожар (ФОТО)

Информацию подтвердила пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Диана Цуркан.

Как свидетельствуют фотографии, из заброшенного отеля валит черный дым. Выяснилось, что в здании загорелось старое брошенное имущество, пишет tv8.md.

По словам Цуркану, прибывшие на место происшествия пожарные локализовали источник возгорания к 10.40. Пострадавших нет.

Причины возникновения пожара еще предстоит установить. Известно, что что здании отеля Național ночуют люди без определенного места жительства и подростки-бродяги.