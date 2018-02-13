В центре Кишинева посреди дня обокрали Porsche Cayenne (ВИДЕО)

Инцидент произошел утром накануне, 12 февраля, на улице Пушкина.

Подозреваемый, действия которого попали в объектив камеры видеонаблюдения, разблокировал припаркованный автомобиль марки Porsche Cayenne с румынскими регистрационными номерами, открыл багажник и вытащил все вещи из него.

О краже в соцсети сообщила хозяйка автомобиля. По ее словам, самой крупной “добычей” вора стала сумка марки Prada. Общий ущерб, по мнению хозяйки, составил 3 тысячи евро.

Женщина призвала всех, кто что-либо знает о произошедшей краже, сообщить ей.