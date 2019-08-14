В центре Кишинева откроется школьная ярмарка

В центре Кишинева откроется школьная ярмарка

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что в период с 15 августа по 14 сентября в центре города будет организована школьная ярмарка. Соответствующее распоряжение подписал во вторник временно исполняющий обязанности генерального примара муниципия Адриан Талмач. 

Ярмарка откроется по инициативе муниципального предприятия “Центральный рынок” и разместится по улице Митрополит Варлаам между Армянской и Болгарской. На школьном базаре можно будет купить канцелярские принадлежности, одежду, ранцы и другие товары для учеников.

Стоит отметить, что аналогичные ярмарки будут организованы и в секторах столицы по адресам, которые предложат претуры.

 

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