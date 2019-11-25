В центре Кишинева началась установка главной новогодней елки страны

В центре Кишинева началась установка главной новогодней елки страны

В центре Кишинева сегодня началась установка главной новогодней елки страны. В этом году жителей и гостей молдавской столицы порадует на центральной площади та же самая искусственная ель, что и в прошлом, а главные улицы города будет украшены праздничной иллюминацией.

Как сообщили представители столичной примарии, дата открытия новогодней елки пока не известна. Скорее всего, это мероприятие традиционно будет организовано в начале декабря, пишет moldpres.md.

Стоит отметить, что этим утром генпримар распорядился, чтобы праздничные мероприятия были организованы не только на ПВНС, но и в секторах Кишинева.

 

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