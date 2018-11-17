В центре Кишинева до среды приостановят движение некоторого транспорта

В субботу, 17 ноября, и в среду, 21 ноября, будет приостановлено движение транспорта по ул. 31 Августа, на перекрестке с ул. Эминеску. Ограничения вводятся в связи с выполнением работ по прокладке инженерных сетей.

Примэрия муниципия Кишинев отмечает в пресс-релизе, что микроавтобусы №. 137 будут направлены с ул. Аврам Янку на ул. Бэлэнеску, и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №. 157 будут курсировать с пр. Кантемир на ул. Измаильская и далее по установленному маршруту. Маршрутки №. 171 и №. 174 будут направлены с ул. Аврам Янку на ул. Бэлэнеску, и далее по установленному маршруту.