В центре Кишинева автомобиль оказался охвачен пламенем (ВИДЕО)

Инцидент произошел сегодня, 9 января, во второй половине дня на улице Александру чел Бун.
На видео, опубликованном в соцсети, видно, что автомобиль оказался полностью охвачен огнем, и вскоре превратился в огромный факел.
По словам очевидцев, первоначально другие водители пытались потушить пламя при помощи своих огнетушителей, однако это не помогло. Вскоре у горящей машины стали взрываться покрышки, пламя разгорелось очень сильно, и никто больше не осмеливался подойти близко.
Причины возникновения возгорания предстоит определить специалистам.
Видео: facebook/Город без маршруток
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