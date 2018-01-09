В центре Кишинева автомобиль оказался охвачен пламенем (ВИДЕО)

Инцидент произошел сегодня, 9 января, во второй половине дня на улице Александру чел Бун.

На видео, опубликованном в соцсети, видно, что автомобиль оказался полностью охвачен огнем, и вскоре превратился в огромный факел.

По словам очевидцев, первоначально другие водители пытались потушить пламя при помощи своих огнетушителей, однако это не помогло. Вскоре у горящей машины стали взрываться покрышки, пламя разгорелось очень сильно, и никто больше не осмеливался подойти близко.

Причины возникновения возгорания предстоит определить специалистам.

Видео: facebook/Город без маршруток