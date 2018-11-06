В центре города автомобиль провалился колесом в канализацию (ВИДЕО)

В центре города автомобиль провалился колесом в канализацию (ВИДЕО)

Неудачно началось сегодняшнее утро для одного из столичных водителей. Мужчина обнаружил, что колесо его автомобиля застряло в канализационной решётке. Инцидент произошел 6 ноября на бульваре Гагарина.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, на место аварии оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы изучить все обстоятельства инцидента, пишет tv8.md.

В подобных ситуациях водителям рекомендуют незамедлительно обращаться в полицию.

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