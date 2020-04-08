В “Центре COVID-19” на “Moldexpo” готовят еще 2 павильона для размещения пациентов с подозрением на коронавирус

В “Центре COVID-19” на “Moldexpo” готовят еще 2 павильона для размещения пациентов с подозрением на коронавирус

Накануне вместе с ответственными лицами Ион Чебан посетил МВЦ “Moldexpo”, где готовят еще  2 павильона для размещения пациентов с подозрением на COVID-19. 

Как отметил градоначальник на своей странице в соцсети, первый павильон уже готов и полностью оснащен всем необходимым. В ближайшее время он будет открыт. Здесь есть 75 койко-мест, расположенных в импровизированных палатах. Почти готов и второй павильон, рассчитанный на 200 мест. Ведутся работы над обустройством и третьего. В них принимают участие врачи и военнослужащие.

В центре будут брать анализы у людей с подозрением на коронавирус. Тех, у кого подтвердится диагноз, доставят в стратегические больницы, в зависимости от состояния здоровья.

– В настоящее время думаем, как разместить врачей, которые не хотят возвращаться домой по причине риска заражения членов семей. Благодарю всех за участие и за оказываемую поддержку, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

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