В “Центре COVID-19” на “Moldexpo” готовят еще 2 павильона для размещения пациентов с подозрением на коронавирус

Накануне вместе с ответственными лицами Ион Чебан посетил МВЦ “Moldexpo”, где готовят еще 2 павильона для размещения пациентов с подозрением на COVID-19.
Как отметил градоначальник на своей странице в соцсети, первый павильон уже готов и полностью оснащен всем необходимым. В ближайшее время он будет открыт. Здесь есть 75 койко-мест, расположенных в импровизированных палатах. Почти готов и второй павильон, рассчитанный на 200 мест. Ведутся работы над обустройством и третьего. В них принимают участие врачи и военнослужащие.
В центре будут брать анализы у людей с подозрением на коронавирус. Тех, у кого подтвердится диагноз, доставят в стратегические больницы, в зависимости от состояния здоровья.
– В настоящее время думаем, как разместить врачей, которые не хотят возвращаться домой по причине риска заражения членов семей. Благодарю всех за участие и за оказываемую поддержку, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.
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