В центре Бендер на 2 недели приостановят подачу горячей воды

С 10 по 23 июня в центральной части Бендер не будет горячей воды. По сообщению местной администрации, это связано с подготовкой теплосетей к осенне-зимнему периоду.
Без горячей воды, пишет novostipmr.com, останутся жители по следующим адресам:
- ул. Суворова – д. 5, 7, 9, 41, 43;
- ул. Котовского – д. 12, 14, 16, 36, 44а, 44б, 44в;
- ул. Гагарина – д. 15;
- ул. Ткаченко – д. 6, 8;
- ул. Калинина – д. 81;
- ул. Котовского – д. 106;
- ул. Московская – д. 26, 28;
- ул. Первомайская – д. 47, 49;
- ул. Советская – д. 70, 75, 77, 81, 83;
- ул. Суворова – д. 80, 119.
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