В центральном парке Рыбницы появится новый фонтан и благоустроенная площадка

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В Рыбнице начались работы по реконструкции фонтана в центральном парке. Конструкции уже 40 лет – фонтан планируют обновить в рамках Года экологии и благоустройства.

По словам главного архитектора Рыбницкого района Виктории Гериной, от прежнего фонтана останется только чаша. Всё остальное преобразится до неузнаваемости, пишет novostipmr.com.

Это будет стилизация: пруд с цветами в виде лилий и расходящимися кругами на водной глади. В центральную композицию фонтана также войдут два пешеходных мостика, будет подсветка всех декоративных элементов и струй. Мы ещё думаем благоустроить площадку вокруг фонтана: поменять плитку, установить новые скамейки и фонари. Фонтан преобразится полностью, от старого останется только форма чаши, – поделилась архитектор.

Все верхние детали фонтана уже демонтированы. Власти полностью поменяют и коммуникации. Работы планируют завершить до конца этого года.