В “Центр COVID-19” на “Moldexpo” поступил первый пациент (ФОТО)

В “Центр COVID-19” на “Moldexpo” поступил первый пациент (ФОТО)

Первый пациент был доставлен в “Центр COVID-19” на “Moldexpo”. Учреждение официально открылось сегодня, 10 апреля. 

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

– Согласно представленной специалистами информации, пациентам, которые прибудут в распределительный центр, сделают тесты, а после получения результата, в зависимости от состояния здоровья, их переведут в стратегические больницы. До этого человек будет находиться в центре, где были созданы все необходимые условия, – пояснил он. 

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