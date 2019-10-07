В Буджаке детская шалость с огнём привела к пожару (ФОТО)

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В селе Буджак загорелась хозяйственная постройка. Строение от огня сильно пострадало.

Как сообщили в региональном управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии, инцидент случился накануне днём, передаёт gagauzinfo.md. По предварительной информации, причиной возгорания в хозяйственной постройке послужила детская шалость с огнём.

На место выехали пожарные из Комрата. Они сумели справиться с огнем в течение получаса.

Всего с 30 сентября по 7 октября на территории Гагаузии произошёл один пожар. Еще дважды пожарные выезжали на тушение горящей сухой травы.