В Будапеште на молдаванина с ножом напал гражданин Румынии: агрессора задержали

В Будапеште на молдаванина с ножом напал гражданин Румынии: агрессора задержали

Гражданина Молдовы в Будапеште ранил мужчина с румынским гражданством. Власти Румынии передали нападавшего венгерской полиции.

Инцидент произошёл в сентябре, пишет protv.md. Два дня назад преступника задержали в Румынии и передали в руки венгерской полиции.

По сообщениям венгерской прессы, преступление произошло на улице Будапешта в результате словесной перепалки. 23-летний гражданин Румынии нанёс гражданину Молдовы ножевое ранение. Пострадавшего доставили в больницу с серьёзными травмами. Личность нападавшего была установлена с помощью уличных камер наблюдения.

Злоумышленника задержали сотрудники Пограничной полиции Румынии при попытке пересечь границу. Мужчину арестовали по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений, на его имя возбуждено уголовное дело.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md