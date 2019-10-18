В Будапеште на молдаванина с ножом напал гражданин Румынии: агрессора задержали

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Гражданина Молдовы в Будапеште ранил мужчина с румынским гражданством. Власти Румынии передали нападавшего венгерской полиции.

Инцидент произошёл в сентябре, пишет protv.md. Два дня назад преступника задержали в Румынии и передали в руки венгерской полиции.

По сообщениям венгерской прессы, преступление произошло на улице Будапешта в результате словесной перепалки. 23-летний гражданин Румынии нанёс гражданину Молдовы ножевое ранение. Пострадавшего доставили в больницу с серьёзными травмами. Личность нападавшего была установлена с помощью уличных камер наблюдения.

Злоумышленника задержали сотрудники Пограничной полиции Румынии при попытке пересечь границу. Мужчину арестовали по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений, на его имя возбуждено уголовное дело.