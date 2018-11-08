В Бубуечь задержан мужчина, занимавшийся подделкой документов и денег (ВИДЕО)

Житель Бубуечь был сегодня задержан за изготовление и сбыт поддельных документов. Мужчину также обвиняют в подделке денежных знаков.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Кишинева, мужчина состоял в преступной группировке, специализирующейся на подделке и сбыте документов и иностранной валюты на территории муниципия, на сумму от 5 000 до 7 000 леев.

В результате обыска, проведенного у подозреваемого дома, были обнаружены мобильные телефоны, SIM-карты и накопители информации, содержащие доказательства совершенных преступлений. Также было обнаружено 8 пакетов с растительной массой со специфическим запахом и самодельные приборы для изготовления и употребления наркотиков.

По данному факту были возбуждены два уголовных дела. Виновным лицам грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.