В Брянской области осудили молдаванина-участника наркобанды

В Брянской области осудили молдаванина-участника наркобанды

В Севском районе Брянской области осудили 31-летнего гражданина Молдовы Александра Мостового. В течение трёх лет он был участником международной банды, занимавшейся поставкой наркотиков из Испании в Россию.

В ходе предварительного расследования было заключено соглашение о сотрудничестве. Мужчина пошёл на сделку со следствием и сдал своих подельников, пишет bryansktoday.ru. Благодаря ему на границе в пункте пропуска “Троебортное” удалось поймать ещё несколько участников преступной группировки.

Суд назначил молдаванину наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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