В Брянске задержаны голуби-“нелегалы”, перевозимые в поезде гражданкой Молдовы

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Картонные коробки с птицами она спрятала в купе проводника.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям предотвратили ввоз 5 живых голубей. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в купе проводника одного из вагонов гражданка Республики Молдова в картонных коробках перевозила птиц без документов, пишет bryansktoday.ru.

По этой причине живую контрабанду изъяли и вернули на сопредельную территорию. Их владелица будет привлечена к административной ответственности и заплатит штраф.