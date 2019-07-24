В Брянске за контрабанду поддельного коньяка задержали молдаванина

В Брянске за контрабанду поддельного коньяка задержали молдаванина

Гражданина Молдовы признали виновным в недекларировании алкогольной продукции при перемещении через таможенную границу. Инцидент произошёл на Брянской таможне.

26 июня сотрудники таможни в купе поезда “Кишинёв-Москва” обнаружили контрабанду. Молдаванин вёз 50 бутылок алкогольной продукции. Товар изъяли и передали на экспертизу, пишет bryansktoday.ru.

По заключению специалистов, в бутылках, замаскированных под коньяк, перевозилась спиртосодержащая жидкость. В итоге было решено конфисковать товар с последующим его уничтожением.

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