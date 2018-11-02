В Брянск не пустили молдаванина с мясом и колбасой (ФОТО)

В Брянск не пустили молдаванина с мясом и колбасой (ФОТО)

Гражданина Молдовы, который вёз партию мяса и мясных продуктов, не пропустили брянские таможенники.

Инцидент произошёл на железнодорожной станции «Брянск-Орловский». Специалисты Россельхознадзора обнаружили в поезде 230 килограммов мяса, 51 килограмм колбасных изделий. Продукты без необходимых документов, маркировки и с нарушением условий транспортировки вёз наш соотечественник.

Кроме этого, в период с 25 по 31 октября в поездах на станции «Брянск-Орловский» нашли 70 килограммов  грецких орехов из Украины, которые также пытались незаконно ввезти на территорию России, пишет bryansktoday.ru.  Всего с начала года в Россию не пустили более 22 тонн различной продукции и 35 декоративных птиц. Они возвращены на сопредельную территорию, а владельцы привлечены к ответственности.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md