В Бричанском районе спасли женщину, провалившуюся в колодец

В Бричанском районе спасли женщину, провалившуюся в колодец

Опасный инцидент произошел накануне, 23 сентября, во второй половине дня.

Согласно сведениям Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, вызов посредством службы 112 к ним поступил в 13.15. Сообщалось, что 75-летняя женщина упала в колодец неподалеку от ее дома.

Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что женщина находится на глубине около 4 метров. В течение 30 минут пострадавшую извлекли из ловушки. Пенсионерка не получила значительных травм, тем не менее она была госпитализирована.

По информации ГИЧС, в последние 24 часа спасатели и пожарные были задействованы в 32 опасных ситуациях.

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