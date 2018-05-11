В Бричанах женщина родила ребёнка по дороге в роддом

Стремительные роды начались в машине скорой помощи.

Случай произошёл в селе Перерыта Бричанского района, передаёт unimedia.md. Женщина 28 лет, беременная четвёртым ребёнком, обратилась в скорую помощь, когда почувствовала схватки. Однако роженица так и не успела доехать до роддома, и ребёнок появился на свет в машине под контролем бригады скорой помощи. На данный момент мать и новорожденный находятся в удовлетворительном состоянии и получают уход в родильном доме района Бричаны.

Ещё один подобный случай произошёл в селе Мэгдэчешты Унгенского района, где скорую помощь вызвала 26-летняя роженица, беременная третьим ребёнком. Роды начались сразу по приезду бригады. Врачи оказали женщине квалифицированную помощь, и ребёнок появился на свет без каких-либо осложнений. Вскоре после этого мать и новорожденный были доставлены в родильный дом Унгенского района.