В Бричанах задержали банду, занимавшуюся изготовлением наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

В Бричанах задержали банду, занимавшуюся изготовлением наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

Наркотические средства и психотропные вещества, а также инструменты для их приготовления были изъяты сотрудниками пограничной полиции на севере республики. Инцидент произошёл в конце прошлой недели.

Задержанными стали трое жителей города Липканы Бричанского района в возрасте 41, 44 и 46 лет. Мужчин застали по месту жительства одного из них за приготовлением тёмно-коричневого вещества со специфическим запахом ацетона и йода.

Позднее были обнаружены несколько мест, где хранились вещества, которые, как предполагается, относятся к категории наркотических и психотропных препаратов. Также был обнаружен шприц с белой жидкостью и полиэтиленовый пакет с 250 г травяной массы. В результате обыска также было обнаружено 60 таблеток трамадола и растительная масса со специфическим запахом конопли, пишет hotnews.md.

Установлено, что все трое задержанных были ранее судимы. Обнаруженные вещества были изъяты и направлены на экспертизу. Органы правопорядка инициировали расследование.

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