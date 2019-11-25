В Бричанах сельчанин избил до полусмерти знакомого (ВИДЕО)

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30-летний уроженец села Дрепкэуць Бричанского района был жестоко избит и попал в больницу в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл несколько дней назад перед домом культуры в селе Крива.

В нападении подозревают 19-летнего жителя соседнего населённого пункта, пишет publika.md. По данным следствия, между молодыми людьми произошёл конфликт, переросший в драку.

Пострадавший был госпитализирован в отделение реанимации бричанской районной больницы, а вскоре переведён в бельцкую больницу с множественными переломами, а также внутричерепной гематомой.

Подозреваемый признал вину и был задержан на 72 часа. Как выяснилось, молодой человек не единожды нарушал закон и был ранее судим.