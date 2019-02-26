В Бричанах пограничники обнаружили фальшивые польские документы

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За последние 72 часа сотрудники Пограничной полиции Бричан обнаружили фальшивые документы, которые были выданы властями Польши на два транспортных средства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, первый случай был зафиксирован вблизи молдо-украинской пограничной линии. Патруль Сектора пограничной полиции Бричан остановил микроавтобус марки Volkswagen T4 с польскими номерами. В ходе проверки документов, представленных 61-летним гражданином Молдовы, появились подозрения по поводу свидетельства о регистрации транспортного средства. В результате тщательного исследования пограничники обнаружили, что в документе отсутствуют данные о техническом осмотре, а срок действия последнего техосмотра завершился ещё 2 года назад. При проверке штампа свидетельства о регистрации были также выявлены несоответствия с оригиналом.

Во втором инциденте, который произошёл в пункте пересечения Бричаны, 58-летний гражданин Украины представил страховку «Зеленая карта» с видимыми признаками фальсификации. Сотрудники Пограничной полиции установили, что страховка на польском языке, выпущенная в 2018 году, содержит данные, которые заполнялись ручкой.

В обоих случаях документы были изъяты и отправлены на экспертизу. Нарушителям грозит штрафу в размере до 650 условных единиц, общественные работы от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.