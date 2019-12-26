В Бричанах нетрезвый водитель сбил 12-летнего подростка

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Пострадавший попал в больницу после того, как его сбила машина. Авария произошла прошлым вечером в селе Каракушений Векь Бричанского района.

По словам очевидца происшествия, мальчика сбили на глазах двух его друзей. Трое подростков шли по обочине дороги, когда 54-летний водитель Volkswagen Caddy задел 12-летнего подростка правой стороной автомобиля. После случившегося мальчика доставили в больницу, однако он находился в очень тяжёлом состоянии, пишет deschide.md.

Первоначально водитель пытался сообщить полиции, что за рулём находился другой человек. Подозреваемого в ДТП доставили в ИП Бричаны для разбирательств. Тест на алкоголь выявил, что мужчина был пьян.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством, нарушителю может грозить тюремный срок от 4 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами.