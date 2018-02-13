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В Бричанах мужчина скончался в собственном доме из-за неисправной печи

В Бричанах мужчина скончался в собственном доме из-за неисправной печи

Трагический инцидент произошел вчера, 12 февраля, после обеда в селе Гримэнкэуць. 

По предварительной информации, мужчина отравился угарным газом от неисправной печи, которую использовал для обогрева жилища. Пожара в доме не было. Обстоятельства происшествия выясняются.

Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций МВД призывает граждан не использовать неисправные печи и хорошо проветривать помещения. При обнаружении неисправностей следует незамедлительно обращаться к специалистам, а в случае рисковых ситуаций – звонить 901.

 

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