В Бричанах мужчина скончался в собственном доме из-за неисправной печи

Трагический инцидент произошел вчера, 12 февраля, после обеда в селе Гримэнкэуць.

По предварительной информации, мужчина отравился угарным газом от неисправной печи, которую использовал для обогрева жилища. Пожара в доме не было. Обстоятельства происшествия выясняются.

Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций МВД призывает граждан не использовать неисправные печи и хорошо проветривать помещения. При обнаружении неисправностей следует незамедлительно обращаться к специалистам, а в случае рисковых ситуаций – звонить 901.