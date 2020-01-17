В Бричанах двое детей облились кипятком, одному из них необходима пересадка кожи

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Детей доставили в Республиканскую клиническую детскую больницу «Эмилиан Коцага» в тяжёлом состоянии. Облившись кипятком, они получили сильнейшие ожоги. Одному из пострадавших необходима пересадка кожи.

ЧП произошло 13 января в семье из села Тецканы Бричанского района. Пострадавшие были доставлены в Кишинёв вчера вечером. Ребёнку, которому предстоит пересадка кожи, едва исполнилось 4 года. Он получил ожоги на 30% поверхности тела, передаёт tv8.md.

– Пациент получил термические ожоги обеих рук, груди и нижней конечности. Через 2-3 недели он будет готов к операции по пересадке кожи, – сообщил директор больницы «Эмилиан Коцага» Василий Томуз.

Второму ребёнку, который облился кипятком, чуть больше двух лет. Он получил ожоги на 20% поверхности тела.

Трагедия произошла, вероятнее всего, из-за невнимательности родителей. Все обстоятельства инцидента выясняются.